MESÒGEIA – La Filature Julien Lahaye, Sajad Kiani, Eléonore Billy, KellyThoma, Yves Vendenbussche, Muhammad Ceylan et Nikos Papageorgiou, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer
vendredi 11 décembre 2026 · Théâtre Monsigny · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
MESÒGEIA – La Filature Julien Lahaye, Sajad Kiani, Eléonore Billy, KellyThoma, Yves Vendenbussche, Muhammad Ceylan et Nikos Papageorgiou Vendredi 11 décembre, 19h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais
Tarif de 5 à 14€ – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h – placement numéroté assis – 0321873715
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T19:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:30:00+01:00
Fin : 2026-12-11T19:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:30:00+01:00
Point d’orgue de deux années de résidence au Théâtre Monsigny, Mesògeia est une création musicale imaginée par La Filature à partir d’un trésor conservé à Boulogne-sur-Mer : le manuscrit Histoire d’Outremer de Guillaume de Tyr. En suivant le voyage de cet ouvrage médiéval à travers la Méditerranée, les artistes explorent les liens qui unissent les peuples, les cultures et les imaginaires d’Orient et d’Occident. Réunissant des musiciens venus de différents horizons, cette création fait dialoguer traditions méditerranéennes, musiques anciennes et créations contemporaines. Laissez-vous porter par les récits, les sonorités et les chemins qu’emprunte la musique d’une rive à l’autre.
+ 10 ans
En plus ! Bar ouvert 1h avant et 1h après le spectacle + restauration avec les Fishtons, pré-réservation conseillée.
Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.87.37.15 »}]
Concert
© DR
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