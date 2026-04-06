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MESSMER – 13Hz LE PALAIS D’AURON Bourges

MESSMER – 13Hz LE PALAIS D’AURON Bourges

MESSMER – 13Hz LE PALAIS D’AURON Bourges dimanche 14 mars 2027.

Lieu : LE PALAIS D'AURON

Adresse : 7 BD LAMARCK

Ville : 18000 Bourges

Département : 18

Début : 2027-03-14

Fin : 2027-03-14

Heure de début : 16:00

MESSMER – 13Hz Début : 2027-03-14 à 16:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PALAIS D’AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18

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