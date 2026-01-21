Métamarphose Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines
Métamarphose
Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21
2026-07-21 2026-07-22
Cie Célestine
avec Amar Lefebvre, chorégraphe, performeur
Fabien Dymny, performeur
Daniel Sanchez vidéaste
METAMARPHOSE est un triptyque chorégraphique de l’artiste AMAR et du collectif Celestine qui questionne les identités queer dans le spectacle vivant. Trois chapitres qui explorent différents aspects du corps dans l’art vivant, FAWN questionne le corps profane entre sensualité onirique sur fond d’épidémie de VIH en 1985, MIKE le corps religieux et la figure de l’archange Saint-Michel et OTTO le corps politique sous forme de cabaret berlinois de Weimar. L’ensemble des tableaux sont plongés dans un univers de club où se mêlent costumes, musiques et vidéos. .
Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr
