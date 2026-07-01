Métamorphose du fragment, Galerie Test du Bailler, Vienne
vendredi 18 septembre 2026 · Galerie Test du Bailler · Vienne
Informations pratiques
Métamorphose du fragment 18 – 20 septembre Galerie Test du Bailler Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Exposition des oeuvres du mosaïstes d’origine brésilienne Afranio FONSECA
Vernissage vendredi 11 septembre 2026 à partir de 18h30
Galerie Test du Bailler 4 bis rue Teste du Bailler 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Située en plein cœur du centre ancien de Vienne, la galerie Test du Bailler est un espace d’exposition de 65 m² réparti en deux salles consacré à la création artistique contemporaine.
Exposition des oeuvres du mosaïstes d’origine brésilienne Afranio FONSECA
© Afranio FONSECA avec l’aimable autorisation de l’artiste Afranio FONSECA
À voir aussi à Vienne (Isère)
- Soirée jeunes vicq sur gartempe Vicq-sur-Gartempe 1 juillet 2026
- Pilates à la Manu La Manu Jardin du Directeur Châtellerault 1 juillet 2026
- Les Mercredis au Donjon Deux secondes ! | Spectacle burlesque Donjon La Roche-Posay 1 juillet 2026
- Café linguistique Le 4 Châtellerault 2 juillet 2026
- Activités physiques estivales Valence-en-Poitou 2 juillet 2026