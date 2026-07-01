Métamorphose du fragment, Galerie Test du Bailler, Vienne

Informations pratiques

Métamorphose du fragment 18 – 20 septembre Galerie Test du Bailler Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition des oeuvres du mosaïstes d’origine brésilienne Afranio FONSECA

Vernissage vendredi 11 septembre 2026 à partir de 18h30

Galerie Test du Bailler 4 bis rue Teste du Bailler 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Située en plein cœur du centre ancien de Vienne, la galerie Test du Bailler est un espace d’exposition de 65 m² réparti en deux salles consacré à la création artistique contemporaine.

Exposition des oeuvres du mosaïstes d’origine brésilienne Afranio FONSECA

© Afranio FONSECA avec l’aimable autorisation de l’artiste Afranio FONSECA