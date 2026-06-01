Métamorphoses en Cour : l’Antiquité déguisée, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

Métamorphoses en Cour : l’Antiquité déguisée Samedi 6 juin, 10h45, 15h00 Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque de la cour d’Honneur du château à 9h30 pour les visites du matin, et à 13h pour les visites de l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:45:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:15:00+02:00

Dans cette visite, nous découvrirons la pratique du déguisement visible à travers les collections du Château de Fontainebleau et son lien avec l’Antiquité. Des mythes eux- mêmes évoquant le travestissement, aux réappropriations des costumes antiques à la Renaissance, jusqu’à la mythologie royale des Temps Modernes, le changement d’apparence nous guidera.

Partenariat entre le Château de Fontainebleau, l’INHA et l’École du Louvre.

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art