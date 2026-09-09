Métiers d’Art à La Cassine Couvent des Cordeliers Vendresse

Informations pratiques

Vendresse

Métiers d’Art à La Cassine

Couvent des Cordeliers 9 Rue du Couvent des Cordeliers Vendresse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Rendez-vous au Couvent des Cordeliers de la Cassine les 3 et 4 octobre 2026 Exposition d’artisanat d’art avec une vingtaine d’exposants lutherie, ébénisterie, tissage, vitrail,bijoux, céramique, …- Samedi 3 octobre de 14h à 18h Dimanche 4 octobre de 10h à 18h Entrée gratuite Buvette sur place

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Couvent des Cordeliers 9 Rue du Couvent des Cordeliers Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 58 37 bijoux.mercier@orange.fr

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English :

Join us at the Couvent des Cordeliers de la Cassine on October 3 and 4, 2026. An arts and crafts exhibition featuring about twenty exhibitors: stringed instrument making, bookbinding, weaving, stained glass, jewelry, ceramics, …- Saturday, October 3, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m. Sunday, October 4, from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. Free admission. Refreshments available on site

L’événement Métiers d’Art à La Cassine Vendresse a été mis à jour le 2026-08-25 par Ardennes Tourisme