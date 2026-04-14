Mettez vos oreilles au diapason, Opéra Bastille, Paris

Mettez vos oreilles au diapason Samedi 9 mai, 14h15 Opéra Bastille Paris

Au long de la déambulation – 4étage du théâtre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:15:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:15:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

De 14h15 à 16h30, Alexander Martin, directeur de la Musique de Scène à l’Opéra de Paris nous offre quelques tubes avec ses musiciens …

Opéra Bastille place de la Bastille Paris 75012 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.operadeparis.fr »}]

Musique dans les coursives de l’Opéra Bastille musique cuivres

(c) Christophe Pelé