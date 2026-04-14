Mettez vos oreilles au diapason, Opéra Bastille, Paris
Mettez vos oreilles au diapason, Opéra Bastille, Paris samedi 9 mai 2026.
Mettez vos oreilles au diapason Samedi 9 mai, 14h15 Opéra Bastille Paris
Au long de la déambulation – 4étage du théâtre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T14:15:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T14:15:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00
De 14h15 à 16h30, Alexander Martin, directeur de la Musique de Scène à l’Opéra de Paris nous offre quelques tubes avec ses musiciens …
Opéra Bastille place de la Bastille Paris 75012 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.operadeparis.fr »}]
Musique dans les coursives de l’Opéra Bastille musique cuivres
(c) Christophe Pelé
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