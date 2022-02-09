Mettre en valeur son potentiel, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Mettre en valeur son potentiel 9 février 2022 – 30 avril 2025 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-02-09T10:00:00+01:00 – 2022-02-09T13:00:00+01:00

Fin : 2025-04-30T10:00:00+02:00 – 2025-04-30T13:00:00+02:00

Cet atelier a lieu à la fois sur place et en visio. Vous devez choisir la formation qui ajustera votre profil et stabilisera votre vie professionnelle. Il vous faudra aussi argumenter votre choix. L’atelier vise identifier les atouts à exploiter et ainsi trouver les points d’amélioration qui valoriseront votre potentiel. Le travail collectif se fait grâce à des supports visuels que vous conserverez. Inscriptions à contact@thinkmapping.com , information : 06 11 44 32 26.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « email », « value »: « contact@thinkmapping.com »}] [{« link »: « mailto:contact@thinkmapping.com »}] https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs#item-grid-93211 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Identifiez vos atouts et repérez vos points faibles pour valoriser votre potentiel. Vous conserverez les supports visuels utilisés. Sur place et en visio.