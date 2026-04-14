M(h)aol et Martial Arts en concert, L’Aéronef, Lille

M(h)aol et Martial Arts en concert Vendredi 22 mai, 20h00 L’Aéronef Nord

8 Euros / 5 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

Le trio post-punk irlandais M(h)aol partage une approche sans concession des luttes nombreuses à mener dans un monde en manque d’empathie. Deux échappatoires s’offrent ainsi : se confier aux autres pour dire les maux et basculer tout sur son passage.

Echappée belle de Martial Arts, né des terres rock toujours fertiles du nord-ouest de l’Angleterre. Dans un joyeux tumulte, les guitares incisives côtoient des passages délicats et complexes. Une nouvelle pierre à cette scène de Manchester qui n’en finit pas d’attirer les regards.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Joyeux tumulte rock indé au Club de L’Aéronef

Cait Fahey