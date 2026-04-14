M(h)aol et Martial Arts en concert, L’Aéronef, Lille
M(h)aol et Martial Arts en concert, L’Aéronef, Lille vendredi 22 mai 2026.
M(h)aol et Martial Arts en concert Vendredi 22 mai, 20h00 L’Aéronef Nord
8 Euros / 5 Euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00
Le trio post-punk irlandais M(h)aol partage une approche sans concession des luttes nombreuses à mener dans un monde en manque d’empathie. Deux échappatoires s’offrent ainsi : se confier aux autres pour dire les maux et basculer tout sur son passage.
Echappée belle de Martial Arts, né des terres rock toujours fertiles du nord-ouest de l’Angleterre. Dans un joyeux tumulte, les guitares incisives côtoient des passages délicats et complexes. Une nouvelle pierre à cette scène de Manchester qui n’en finit pas d’attirer les regards.
L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Joyeux tumulte rock indé au Club de L’Aéronef
Cait Fahey
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