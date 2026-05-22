Michael Cera Palin • Handbrace SUPERSONIC Paris

MICHAEL CERA PALIN (22h00)

(Emo punk – Atlanta, US)

Michael Cera Palin est un groupe de rock emo américain originaire d’Atlanta, en Géorgie. Formé en 2015, le groupe est actuellement composé d’Elliott Brabant, Jon Williams et Chad Miller. Il s’est produit aux côtés de Math the Band, Prince Daddy & The Hyena, Mikey Erg et bien d’autres. En octobre 2015, le groupe a sorti son premier EP, Growing Pains, suivi en 2018 de son deuxième album, I Don’t Know How To Explain It. Abordant des thèmes lourds tels que l’automutilation et la préservation de soi, Michael Cera Palin n’hésite pas à s’approprier pleinement sa musique et à créer une sphère métaphorique de conscience, à partir de laquelle il embrasse l’auditeur de la manière la plus personnelle qui soit.

https://michaelcerapalin.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@michaelcerapalin888

HANDBRACE (21h00)

(Midwest emo – Paris, FR)

Handbrace est principalement là pour perpétuer la fâcheuse habitude qu’a pris le midwest emo de venir marcher sur les pas du math rock. Entre structures alambiquées, mélancolie débordante le tout a la frontière du pop punk et surtout des lyrics emplis de nostalgie pour se remémorer le temps qui passe. Parce que l’Amérique n’a pas le monopole du spleen des banlieues périphériques.

Les 3 influences : Tigers Jaw, Marietta, Hot Mulligan

https://spleencorerecords.bandcamp.com/…/sc28…

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mardi 25 Août 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Jimmy Eat World, Turnstile & Joyce Manor

Le mardi 25 août 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-26T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-25T19:00:00+02:00_2026-08-25T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/cPN536ZUc https://fb.me/e/cPN536ZUc



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