Miche et Drate, La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, Nevers

Informations pratiques

Miche et Drate Mercredi 9 décembre, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nièvre

De 8€ à 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T20:00:00+01:00 – 2026-12-09T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-09T20:00:00+01:00 – 2026-12-09T21:00:00+01:00

Installés dans une prairie en pente douce, Miche « le rond » et Drate « le sec » évoluent en parfaite harmonie avec la nature. Autour de ces deux figures métaphysiques sans âge ni sexe, rien n’existe encore. Ils essaient alors de comprendre comment était l’homme avant sa sociabilisation. Quelle place avons-nous dans le monde ? Comment le percevons-nous ? Quelles visions avons-nous chacun des rapports de pouvoir, des querelles, de l’amitié, de l’amour ? Que signifie vraiment prendre le temps de s’ennuyer, d’attendre, de contempler ? Autant de pistes qui, avec simplicité et profondeur, ouvrent un espace de réflexion sur nos émotions, nos contradictions et notre manière de vivre.

Le clown et la philosophie ont en commun de s’étonner des choses, de les questionner dans tous les sens. Avec presque rien, ils construisent et déconstruisent sans cesse un univers entier. Gérald Chevrolet signe ici un texte subtil en endossant l’habit de philosophe et d’homme de théâtre.

Miche et Drate relève ainsi le pari audacieux de marier le clown à la pensée, mêlant poésie, humour et émotion dans un spectacle aussi accessible que profond, où le rire devient un chemin vers la réflexion.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/miche-et-drate »}]

Deux clowns philosophes explorent avec humour et poésie les grandes questions de la vie.

Emile Zeizig