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Michel Portal, 90 ans de jazz en France : conférence musicale de Bob Hatteau Bibliothèque Andrée Chedid Paris

samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris

Michel Portal, 90 ans de jazz en France : conférence musicale de Bob Hatteau Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Andrée Chedid
Adresse
36, rue Emeriau
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Bob Hatteau intervient à la bibliothèque Andrée Chedid pour mettre en avant des grandes figures du jazz : Miles Davis, Carla Bley et bien d’autres encore. Pour cette conférence musicale, c’est Michel Portal qui sera à l’honneur. Clarinettiste classique, multi-instrumentiste (saxophone, taragot, zokra…), agitateur post-jazz et compositeur, Michel Portal (1935 – 2026) a marqué son époque et restera une figure emblématique du jazz.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Bob Hatteau, rédacteur du blog « Jazz à Bâbord » et spécialiste de ce genre musical, vous propose de relater l’évolution du jazz en France à travers le parcours d’un musicien d’exception.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T15:30:00+02:00_2026-09-12T17:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau  75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.Andree-chedid@paris.fr


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