Michel Portal, 90 ans de jazz en France : conférence musicale de Bob Hatteau Bibliothèque Andrée Chedid Paris
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris
Informations pratiques
Bob Hatteau intervient à la bibliothèque Andrée Chedid pour mettre en avant des grandes figures du jazz : Miles Davis, Carla Bley et bien d’autres encore. Pour cette conférence musicale, c’est Michel Portal qui sera à l’honneur. Clarinettiste classique, multi-instrumentiste (saxophone, taragot, zokra…), agitateur post-jazz et compositeur, Michel Portal (1935 – 2026) a marqué son époque et restera une figure emblématique du jazz.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Bob Hatteau, rédacteur du blog « Jazz à Bâbord » et spécialiste de ce genre musical, vous propose de relater l’évolution du jazz en France à travers le parcours d’un musicien d’exception.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T15:30:00+02:00_2026-09-12T17:00:00+02:00
Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.Andree-chedid@paris.fr
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