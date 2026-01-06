Mickaël DELIS dans La Fête du Slip ou le pipo de la puissance Cave à Musique Mâcon
Mickaël DELIS dans La Fête du Slip ou le pipo de la puissance
Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06 23:30:00
Date(s) :
2026-02-06
MICKAËL DELIS, Paris (stand-up).
Vers la tendresse de la vulnérabilité.
Après avoir questionné le genre dans Le Premier Sexe ou la grosse arnaque de la virilité, Mickaël Délis resserre la focale dans le deuxième volet de sa trilogie sur la masculinité, et s’attaque au contenu de son slip. En convoquant notamment son psy, ses ex, sa mère, son père et son frère, Mickaël s’évertuera, à prendre la réelle mesure du pipo pour tenter d’aborder les vertus de la vulnérabilité. .
Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69
