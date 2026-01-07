Poésie Zéro + Krav Boca + Selecta Patrick Savachier (punk) Cave à Musique Mâcon

Poésie Zéro + Krav Boca + Selecta Patrick Savachier (punk)

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 02:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Poésie Zéro, Nantes (punk)

C’est un Punk très en colère, (et stupide) accompagné de deux employés quasi musiciens bénévoles. Le groupe fait tout pour que la Fédération Internationale de Poésie Zéro se propage sur toute la terre afin qu’il y ait des Poésie Zéro dans toutes les villes du monde et qu’ils arrêtent définitivement les concerts.

Krav Boca

France/Grèce/Maroc (DIY Punk Rap Mandoline)

Le show de la troupe Krav Boca sonne comme le récit d’une aventure unique rassemblant un public fidèle aux quatre coins de l’Europe. Un rituel punk prenant vie sous les mots de rappeurs masqués et d’un trio guitare-batterie-mandoline, éclairé de performances pyrotechniques et d’acrobaties d’une voltigeuse aérienne.

HERETIC 2024 Boca Records & Regarts

Selecta Patrick Savachier, Grièges (selecta punk)

Patrick n’avait rien d’autre à faire ce soir-là et il était trop radin pour payer une place de Poésie Zéro, donc il sort ses plus beaux vinyles à crête !

Restauration sur place avec le barakrep ( crêpes sucrée/salée) .

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69 billetterie@cavazik.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Poésie Zéro + Krav Boca + Selecta Patrick Savachier (punk) Mâcon a été mis à jour le 2026-01-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)