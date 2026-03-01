Micmac Bazar en concert Café-Lecture La Clef Brioude

Micmac Bazar en concert

Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Chansons françaises et musiques du monde pour un joyeux mélange festif, rock et coloré.

.

Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36 cafelecturebrioude@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

French songs and world music in a festive, rocking and colorful mix.

L’événement Micmac Bazar en concert Brioude a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne