Micro-Conférence : les différences entre l’Art nouveau et l’Art déco !, Micro-Folie, Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Micro-Conférence : les différences entre l’Art nouveau et l’Art déco ! Samedi 19 septembre, 11h00 Micro-Folie Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Avec Mathilde, médiatrice culturelle de la Micro-Folie, découvrez les différences et les ressemblances entre l’Art nouveau et l’Art déco.

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne, Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 72 45 80 14 https://www.coulonges-sur-lautize.fr Durant sa carrière d’architecte départemental des Deux-Sèvres, de 1923 à 1951, Julien Burcier a dessiné les plans d’écoles et de mairies, de salles de spectacle, bains-douches municipaux et marchés…

C’est en 1932 qu’il réalise ceux des bains-douches de Coulonges, construits par les entreprises de Hubert Bagnariol et Jean Murat.

L’entrée centrale ouvre sur un vestibule d’attente et sépare l’espace réservé aux femmes à gauche de celui des hommes à droite, équipé de trois douches et deux bains. Des WC, une réserve à charbon, une chaudière et un bassin d’eau chaude complètent le bâtiment. Bien que modeste, la construction s’inscrit dans le style pittoresque de l’Art déco. Son usage se perd au fur et à mesure que les maisons particulières s’équipent de salles d’eau et les bains-douches ferment après quarante ans d’utilisation (1935-1977).

De nos jours, propriété de la commune, seul la façade des années 30 perdure. Son style Art déco vaut le détour.

C’est actuellement le seul exemple de bains-douches conservé en Gâtine.

Avec Mathilde, médiatrice culturelle de la Micro-Folie, décryptez les différences et ressemblances de l’Art Nouveau et de l’Art Déco.

©Seevisit