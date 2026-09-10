Micro-expo « 20(0) objets pour 200 ans », Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Micro-expo « 20(0) objets pour 200 ans » 19 et 20 septembre Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pour ses 200 ans, le musée de Boulogne-sur-Mer a invité les visiteurs à choisir 20 pièces parmi 200 oeuvres de ses collections. Objets familiers ou inattendus, de la préhistoire à aujourd’hui, ils composent une sélection issue de regards multiples.
L’expérience se prolonge au Salon d’actualité, où chacun est invité à déposer un regard, un souvenir, une question, faisant évoluer la micro-expo.
aux heures d’ouverture du château-musée
A l’occasion des Journées du patrimoine, 3 rendez-vous sont donnés en plus:
– « Résister » : oeuvre restaurée, le samedi à 14h30 : rencontre avec Anne Perrin, autour de la restauration d’une oeuvre de la micro-expo
– « Raviver » : les plumes de l’expo, le dimanche à 14h30 : rencontrez des personnes de l’AMIE du Boulonnais et du Greta Grand littoral, qui ont posé des mots sur ces oeuvres
– « Réimaginer » : qu’en dites-vous ?, le samedi et le dimanche à 16h : laissez parler votre imagination autour de ces oeuvres.
Entrée libre
Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer 1 rue de bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
20 objets ou oeuvres des collections du château-musée à (re)découvrir JEP journées du patrimoine
Château-musée Boulogne sur Mer
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