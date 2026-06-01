Micro-Folie Bastien et Bastienne rue Taillefer sous la Halle Lauzun

Lauzun

Micro-Folie Bastien et Bastienne

rue Taillefer sous la Halle Salle du conseil municipal Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 16:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

La Micro-folie organise pour les petits comme les grands un spectacle Bastien et Bastienne mis en scène par Mirabelle Ordinaire. Un goûter sera proposé à l’issue de la projection.

La Micro-folie organise pour les petits comme les grands un spectacle Bastien et Bastienne mis en scène par Mirabelle Ordinaire. Un goûter sera proposé à l’issue de la projection. .

rue Taillefer sous la Halle Salle du conseil municipal Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

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English : Micro-Folie Bastien et Bastienne

For young and old alike, La Micro-folie is organizing a show entitled Bastien et Bastienne , directed by Mirabelle Ordinaire. A snack will be served after the screening.

L’événement Micro-Folie Bastien et Bastienne Lauzun a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Lauzun