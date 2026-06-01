Micro-Folie visio animé Japonisme, collectionneurs et artistes du XVX° siècle Salle du conseil municipal Lauzun

Lauzun

Micro-Folie visio animé Japonisme, collectionneurs et artistes du XVX° siècle

Salle du conseil municipal Rue Taillefer sous la Halle Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez à une visio animée par un conférencier du Grand Palais Rmn. Dans le but de vous faire découvrir de nouveaux horizons, le japonisme, collectionneurs et artistes du XIXᵉ siècle. Un autre art, des artistes qui vous sont inconnus et pourtant c’est tout un monde à admirer et à découvrir.

Venez à une visio animée par un conférencier du Grand Palais Rmn. Dans le but de vous faire découvrir de nouveaux horizons, le japonisme, collectionneurs et artistes du XIXᵉ siècle. Un autre art, des artistes qui vous sont inconnus et pourtant c’est tout un monde à admirer et à découvrir. .

Salle du conseil municipal Rue Taillefer sous la Halle Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

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English : Micro-Folie visio animé Japonisme, collectionneurs et artistes du XVX° siècle

Join us for a videoconference with a lecturer from the Grand Palais Rmn. Our aim is to introduce you to new horizons, to Japanese art, collectors and artists of the XIX? century. A different art form, with artists you’ve never seen before, and yet there’s a whole world to admire and discover.

L’événement Micro-Folie visio animé Japonisme, collectionneurs et artistes du XVX° siècle Lauzun a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Lauzun