Micro-Folie Journée du Québec Salle du conseil municipal Lauzun
Micro-Folie Journée du Québec Salle du conseil municipal Lauzun samedi 20 juin 2026.
Lauzun
Micro-Folie Journée du Québec
Salle du conseil municipal Rue Taillefer sous la Halle Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-24
Samedi vente de produits typiques québécois au marché de Lauzun. Mercredi 14h/14h30 musée numérique en continu avec collection Québec. 14h30 atelier artistique autour du Québec. 16h atelier culinaire avec la création de sucettes au sirop d’érable. 20h présentation le Québec et ses provinces.
Samedi vente de produits typiques québécois au marché de Lauzun par l’association Les Rives du Dropt-Trois Pistoles . Mercredi 14h/14h30 musée numérique en continu avec collection Québec. 14h30 atelier artistique autour du Québec. 16h atelier culinaire avec la création de sucettes au sirop d’érable. 20h présentation des lieux mémoire et diffusion d’un documentaire sur le Québec et ses provinces. .
Salle du conseil municipal Rue Taillefer sous la Halle Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr
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English : Micro-Folie Journée du Québec
Saturday: sale of typical Quebec products at the Lauzun market. Wednesday: 14h/14h30 continuous digital museum with Quebec collection. 2:30 p.m. Quebec art workshop. 4pm culinary workshop with maple syrup lollipops. 8pm presentation on Quebec and its provinces.
L’événement Micro-Folie Journée du Québec Lauzun a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Lauzun
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