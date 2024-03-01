Micro-Folie Discovery Tour Ubisoft / Réalité Virtuelle Salle du conseil sous la halle Lauzun

Lauzun

Micro-Folie Discovery Tour Ubisoft / Réalité Virtuelle

Salle du conseil sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2024-03-01 17:30:00

fin : 2024-03-29 19:00:00

Date(s) :

2024-03-01 2024-03-08 2024-03-15 2024-03-22 2024-03-29 2026-01-02 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10

Le Discovery tour Ubisoft vous fait vivre une expérience immersive vous permettant d’explorer des environnements historiques et culturels de jeux vidéo tels qu’Assassin’s Creed. Dès 8 ans, la Réalité Virtuelle vous plonge dans des environnements simulés en 3D en utilisant des casques spéciaux.

Le Discovery tour Ubisoft vous fait vivre une expérience immersive vous permettant d’explorer des environnements historiques et culturels de jeux vidéo tels qu’Assassin’s Creed. Ce mode hors-jeu vous propose des visites guidées interactives et éducatives sans éléments de gameplay, mettant en avant des périodes historiques riches en détails et en anecdotes. Dès 8 ans, la Réalité Virtuelle vous plonge dans des environnements simulés en 3D en utilisant des casques spéciaux et parfois des accessoires interactifs. .

Salle du conseil sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 10 21 bibliofolie@ville-lauzun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-Folie Discovery Tour Ubisoft / Réalité Virtuelle

Come and enjoy an immersive experience exploring the historical and cultural environments of video games such as Assassin’s Creed. This off-game mode offers interactive and educational guided tours without gameplay elements.

L’événement Micro-Folie Discovery Tour Ubisoft / Réalité Virtuelle Lauzun a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Pays de Lauzun