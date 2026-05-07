Micro-folie Événement L’été des Marmots Les Carmélites Ploërmel

Ploërmel

Micro-folie Événement L’été des Marmots

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Le 6 juin 2026 la Micro-Folie s’installe dans la programmation de l’Été des Marmots. Cet événement local propose de multiples animations pour la famille et des temps d’échange privilégiés entre les enfants et les parents. Cette année, la thématique retenue est En musique !

Rendez-vous à 10h30 ou à 15h à la Micro-Folie pour participer à l’atelier Musiques d’hier et d’aujourd’hui .

Installez-vous confortablement et suivez la médiatrice culturelle pour une découverte de plusieurs morceaux musicaux et extraits de concerts issus des collections de la Philharmonie de Paris. En famille, explorez les collections tout en jouant au loto des instruments de musique ou encore au jeu des 7 familles des compositeurs.

L’atelier est proposé aux familles et aux enfants à partir de 6 ans, ainsi qu’à tous les curieux et amateurs de musique. Gratuit. Sur réservation en ligne. .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Micro-folie Événement L’été des Marmots Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-07 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande