MICRO-FOLIE Musée numérique (re)découvrir la collection Bretagne Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize

Coulonges-sur-l’Autize

MICRO-FOLIE Musée numérique (re)découvrir la collection Bretagne

Micro-Folie 15 rue bis de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Découverte de la collection Bretagne, invitation à découvrir le Top 10 de cette collection organisé par Micro-Folie de Coulonges-sur-l’Autize. .

Micro-Folie 15 rue bis de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14 culture@coulongessurlautize.com

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English : MICRO-FOLIE Musée numérique (re)découvrir la collection Bretagne

L’événement MICRO-FOLIE Musée numérique (re)découvrir la collection Bretagne Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine