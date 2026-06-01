MICRO-FOLIE Musée numérique (re)découvrir la collection Bretagne Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize
MICRO-FOLIE Musée numérique (re)découvrir la collection Bretagne Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize samedi 13 juin 2026.
Coulonges-sur-l’Autize
MICRO-FOLIE Musée numérique (re)découvrir la collection Bretagne
Micro-Folie 15 rue bis de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Découverte de la collection Bretagne, invitation à découvrir le Top 10 de cette collection organisé par Micro-Folie de Coulonges-sur-l’Autize. .
Micro-Folie 15 rue bis de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14 culture@coulongessurlautize.com
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English : MICRO-FOLIE Musée numérique (re)découvrir la collection Bretagne
L’événement MICRO-FOLIE Musée numérique (re)découvrir la collection Bretagne Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine
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