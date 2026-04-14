Micro-Folie : voyage au cœur des civilisations, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens
Micro-Folie : voyage au cœur des civilisations, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens samedi 13 juin 2026.
Micro-Folie : voyage au cœur des civilisations Samedi 13 juin, 14h00 Jardin Archéologique de Saint-Acheul Somme
Accès libre en continu
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Micro-Folie : voyage au cœur des civilisations
Découvrez l’archéologie autrement dans le musée numérique Micro-Folie, un espace qui rend accessibles les trésors des musées et du patrimoine du monde entier.
À travers des écrans et des contenus interactifs, petits et grands peuvent explorer des objets, des artefacts et des techniques archéologiques de civilisations du monde entier, de l’Asie à l’Amérique, en passant par l’Afrique et l’Europe.
Le tout accompagné par votre guide.
Jardin Archéologique de Saint-Acheul 10 Rue Raymond Gourdain, 80090 Amiens, France Amiens 80090 Somme Hauts-de-France 0322971061
Micro-Folie : voyage au cœur des civilisations
©jasa
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