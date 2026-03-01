Micro-visite, L’eau et ses objets La Distylerie Luçon
Micro-visite, L’eau et ses objets La Distylerie Luçon mercredi 18 mars 2026.
Micro-visite, L’eau et ses objets
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 10:30:00
fin : 2026-03-18 11:00:00
Date(s) :
2026-03-18
Une exploration ludique pour petits et grands curieux !
Et si l’eau se racontait à travers les objets ? Entre objets du quotidien, objets étonnants et usages inattendus, partez à la rencontre d’un patrimoine discret mais essentiel dans l’histoire de l’eau !
Tout public. Réservation conseillée, places limitées.
Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A playful exploration for the curious young and old!
L’événement Micro-visite, L’eau et ses objets Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud