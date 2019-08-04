MICROBIOTE, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

MICROBIOTE Dimanche 4 août 2019, 10h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2019-08-04T10:00:00+02:00 – 2019-08-04T19:00:00+02:00

Fin : 2019-08-04T10:00:00+02:00 – 2019-08-04T19:00:00+02:00

… Il est constitué aussi de tout un petit monde de bactéries, de virus et de champignons dont 99 % résident dans notre intestin. C’est un véritable écosystème ! Au cours de la dernière décennie, les recherches sur le sujet ont imposé l’idée du ventre comme second cerveau exerçant des fonctions aussi essentielles que variées. En effet, le système digestif est doté de son propre système nerveux, et interagit avec l’organisme au cours de la digestion, il coache le système immunitaire et entretient des relations étroites avec le cerveau. Cherchant à vulgariser un sujet encore très opaque, l’exposition Microbiote, le charme discret de l’intestin interroge avec humour, ouvrant l’appétit et la soif d’en savoir plus.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Il faut se faire à cette idée : le corps humain n’est pas seulement constitué de chair, de sang, d’os et de muscles … Medecine – sante – sciences cognitives Expositions