MICROCHATEL Club de micro-informatique Châtellerault
vendredi 18 septembre 2026 · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
MICROCHATEL Club de micro-informatique
Salle du Verger Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Pour vous initier à la Généalogie
Mieux utiliser votre smartphone sous Android
Mais ausssi pour
* Découvrir l’informatique
* Vous perfectionner
* Maitriser certains logiciels
* Retoucher des photos
Une équipe expérimentée de bénévoles dynamiques et motivés vous attend
Inscrivez-vous pendant cette Journée Portes Ouvertes
Vous trouverez toutes les activités de l’association en consultant notre site web [www.microchatel.fr](http://www.microchatel.fr) .
Salle du Verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 01 23 microchatel@free.fr
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English : MICROCHATEL Club de micro-informatique
L’événement MICROCHATEL Club de micro-informatique Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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