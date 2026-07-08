Informations pratiques

Châtellerault

MICROCHATEL Club de micro-informatique

Salle du Verger Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Pour vous initier à la Généalogie

Mieux utiliser votre smartphone sous Android

Mais ausssi pour

* Découvrir l’informatique

* Vous perfectionner

* Maitriser certains logiciels

* Retoucher des photos

Une équipe expérimentée de bénévoles dynamiques et motivés vous attend

Inscrivez-vous pendant cette Journée Portes Ouvertes

Vous trouverez toutes les activités de l’association en consultant notre site web [www.microchatel.fr](http://www.microchatel.fr) .

Salle du Verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 01 23 microchatel@free.fr

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English : MICROCHATEL Club de micro-informatique

L’événement MICROCHATEL Club de micro-informatique Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne