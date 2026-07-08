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MICROCHATEL Club de micro-informatique Châtellerault

vendredi 18 septembre 2026 · Châtellerault

MICROCHATEL Club de micro-informatique Châtellerault

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle du Verger
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

MICROCHATEL Club de micro-informatique

Salle du Verger Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

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Salle du Verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 01 23  microchatel@free.fr

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English : MICROCHATEL Club de micro-informatique

L’événement MICROCHATEL Club de micro-informatique Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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