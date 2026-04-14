Microplongée en eau douce, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Microplongée en eau douce 28 avril – 3 mai Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès avec le billet Expositions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T11:30:00+02:00 – 2026-04-28T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T15:00:00+02:00

Dans la peau d’un ou d’une scientifique, explorez cet univers captivant avec un microscope pour découvrir la vie qui s’y cache.

Votre mission : observer et reconnaître ces petits êtres aux comportements étonnants !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Quels micro-organismes se cachent dans nos mares ?