Miettes Le Bello d’Hiver 25-26 / Le Bello d’Ailleurs La Californie Toucy

Miettes Le Bello d’Hiver 25-26 / Le Bello d’Ailleurs La Californie Toucy vendredi 1 mai 2026.

Miettes Le Bello d’Hiver 25-26 / Le Bello d’Ailleurs

La Californie 19 Chemin de Ronde Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-03

Rémi Luchez nous revient avec son cultissime Miettes …

Quoi de mieux pour inaugurer cette ouverture sur l’Ailleurs ! Funambule cherchant inlassablement l’équilibre… faisant comme il peut avec le peu qu’il a… une performance fascinante mêlant constamment humour, poésie et défi acrobatique. Un spectacle pour toute la famille et tous les cœurs.

Un fil pas vraiment tendu pour une épopée minimaliste durant laquelle Rémi Luchez ne cessera de bousculer en douceur notre vision de l’assurance et de l’équilibre.. La Marseillaise

Lauréat du Prix Jeunes Talents Cirque Europe, ce funambule virtuose tend un fil entre les plus improbables émotions, balançant entre poésie, jubilation et frisson. ScèneWeb

Avec deux, trois outils, l’acrobate fait courir un frisson parmi le public. Télérama (TT) .

La Californie 19 Chemin de Ronde Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 17 81 resa@lebellovidere.net

English : Miettes Le Bello d’Hiver 25-26 / Le Bello d’Ailleurs

German : Miettes Le Bello d’Hiver 25-26 / Le Bello d’Ailleurs

Italiano :

Espanol :

L’événement Miettes Le Bello d’Hiver 25-26 / Le Bello d’Ailleurs Toucy a été mis à jour le 2025-09-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !