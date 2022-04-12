Mieux communiquer pour intéresser l’autre à son projet, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Mieux communiquer pour intéresser l’autre à son projet 12 avril 2022 – 6 mai 2026 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-04-12T14:00:00+02:00 – 2022-04-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Comment la communication vous aide à être plus efficace. Trouver les mots justes, savoir détecter des exemples convaincants dans son parcours, adopter un ton sincère et singulier, exprimer clairement son projet, ses talents, ses envies. En comprenant mieux les enjeux d’un échange, en comprenant mieux l’autre, on gagne en efficacité, en liberté, en authenticité.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Cet atelier vous aide à mieux maîtriser les techniques de communication pour être plus efficace, libre et authentique lors de vos entretiens. DateModif:15/06/2021 Metiers – emploi – formation