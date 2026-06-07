Mieux pulvériser pour moins traiter !, AgriCampus, Laval (53), Laval

Informations pratiques

Mieux pulvériser pour moins traiter ! Mardi 29 septembre, 14h00 AgriCampus, Laval (53) Mayenne

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T14:00:00+02:00 – 2026-09-29T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T14:00:00+02:00 – 2026-09-29T17:30:00+02:00

Au programme

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 29 septembre 2026 de 14 h à 17 h 30 à l’Agri campus de Laval (53).

ateliers techniques,

réglementaires et économiques,

contrôle du pulvérisateur,

prévention des risques pour la santé et l’environnement,

découverte de solutions alternatives pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires tout en maintenant l’efficacité des interventions

Contact

Youness LAHIA

AgriCampus, Laval (53) Agricampus de Laval, Laval (53) Laval 53000 Le Bourny Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « youness.lahia@pl.chambagri.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0614405113 »}]

Organisée dans le cadre du programme Phyt’Eau Propre 53, cette journée s’adresse aux agriculteurs et agricultrices de la Mayenne souhaitant optimiser leurs pratiques de pulvérisation.

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire