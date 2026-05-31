Migrations, entre frontières et accueil : récits des voies méditerranéennes et d’ailleurs, Université Paris 8, 2 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis, Saint-Denis

Migrations, entre frontières et accueil : récits des voies méditerranéennes et d’ailleurs 15 et 16 octobre Université Paris 8, 2 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T09:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00

Migrations, entre frontières et accueil : récits des voies méditerranéennes et d’ailleurs

Cet événement, porté par Ilaria Pirone (EPsy-For / CIRCEFT – Centre interdisciplinaire de recherche, culture, éducation, formation, travail), Delphine Leroy (LIAgE – Laboratoire Interculturalités, Apprentissages, Genres, Expériences) et Paola Garcia (LER – Laboratoire d’Études Romanes), se déroulera les 15 et 16 octobre 2026 à la Maison de la recherche de l’Université Paris 8, Amphi MR 002. Il s’inscrit dans le cadre de la Saison Méditerranée à l’université Paris 8.

Ce colloque international propose une réflexion pluridisciplinaire sur les migrations à partir de trois notions centrales : les frontières, l’accueil et les récits. Inscrit dans le cadre de la Saison Méditerranée, il entend mettre en lumière la manière dont les trajectoires migratoires se racontent, se transmettent et se pensent, dans l’espace méditerranéen comme dans d’autres contextes contemporains de mobilité et d’exil.

L’événement s’inscrit dans une dynamique forte de Paris 8 autour des questions d’hospitalité, de formation, d’accueil des étudiant·es en exil et de coopération internationale. En articulant recherche, engagement institutionnel et dialogue avec la société, il entend faire apparaître les migrations non seulement comme un objet scientifique, mais aussi comme une expérience humaine, politique et sociale qui appelle de nouvelles formes d’écoute, d’analyse et de transmission.

Université Paris 8, 2 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 1 49 40 69 00 https://www.univ-paris8.fr/Manifestation-scientifique-et-artistique-Redessiner-les-itineraires-de [{« link »: « https://www.univ-paris8.fr/Saison-Mediterranee-a-Paris-8 »}] Accès libre sur présentation d’une pièce d’identité

Migrations, entre frontières et accueil : récits des voies méditerranéennes et d’ailleurs

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