Miki SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Miki

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:30:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Paris 2024, un cheval court sur la Seine et la revanche des nerds s’organise autour d’une table de ping-pong.

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

Paris 2024, a horse runs on the Seine and the revenge of the nerds is organized around a ping-pong table.

L’événement Miki Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes