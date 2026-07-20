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AGENDA · Nîmes

Miki SMAC Paloma Nîmes

jeudi 5 novembre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
SMAC Paloma
Adresse
250 chemin de l'Aérodrome
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
25 25 25 Tarif réduit

Nîmes

Miki

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-11-05

Date(s) :
2026-11-05

Paris 2024, un cheval court sur la Seine et la revanche des nerds s’organise autour d’une table de ping-pong.
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

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English :

Paris 2024, a horse runs on the Seine and the revenge of the nerds is organized around a ping-pong table.

L’événement Miki Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

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