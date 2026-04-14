Milagritos Mexicains, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux

Milagritos Mexicains Samedi 30 mai, 17h00 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde

Evénement payant : tarif 30€ par personne (matériel inclus) sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T17:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T17:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Par Mexicanos en Bordeaux et Viri Márquez

Atelier artistique autour des milagritos mexicains (ex-votos), pour découvrir la technique du métal à repousser et créer un motif en relief inspiré de l’art populaire mexicain.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « vpmath89@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0670922160 »}]

Atelier artistique autour des milagritos mexicains (ex-votos) ex-votos milagritos

Libre de droits