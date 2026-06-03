Milena Casado est une trompettiste, compositrice et productrice originaire d’Espagne. Découverte et formée par Terri Lyne Carrington au sein du BERKLEE INSTITUTE OF JAZZ AND GENDER JUSTICE, Milena se produit depuis 5 ans sur la scène Jazz Internationale au sein des formations de Terri Lyne Carrington, Vijay Iyer, Aaron Parks, Kris Davis, Freedom Riders… Aujourd’hui basée à New-York, elle fait partie des artistes évidents de la scène contemporaine américaine. Leader de son propre quintet depuis 2 ans, elles a déjà su conquérir des festivals d’envergure internationale tels que NYC Winter JazzFest, Festival International de Jazz de Montréal, North Sea Jazz Festival, Jazz à Vitoria- Gasteiz… Reflection Of Another Self est son premier album. Véritable découverte pour la presse, ce premier Opus est une exploration profondément personnelle de l’identité, du traumatisme, de la résilence et de l’amour de soi. Elle y touche à la fois à l’extrêmement intime et à l’universel dans une musique profondément ancrée dans l’histoire sociale et politique du Jazz et dans sa capacité à créer constamment de nouveaux horizons. « Le premier disque de Milena Casado, jeune trompettiste, bugliste; clavieriste et vocaliste espagnole dont le nom va vite devenir familier des amateurs de jazz du monde entier – on parie?- est d’ores et déjà l’un des grands chocs phonographiques de l’année » – JAZZ MAGAZINE

Line-up : Milena Casado : trompette, compositions ; Lex Korten : piano, synthé ; Kanoa Mendenhall : contrebasse ; Jongkuk Kim : batterie ;

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Milena Casado, trompettiste et compositrice d’origine espagnole, s’impose sur la scène internationale avec son quintet, alliant virtuosité et innovation.

Le dimanche 05 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 05 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19€ à 22€

Tarif sur place : 22€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-06T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T19:30:00+02:00_2026-07-05T20:30:00+02:00;2026-07-05T21:30:00+02:00_2026-07-05T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ contact@38riv.com



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