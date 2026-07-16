MILLENIUM, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

MILLENIUM Vendredi 23 avril 2027, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

7.5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-23T20:30:00+02:00 – 2027-04-23T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-23T20:30:00+02:00 – 2027-04-23T21:30:00+02:00

Une création chorégraphique qui explore le passage au troisième millénaire à travers le corps et le mouvement.

Entre mémoire et transformation, le spectacle interroge le temps, l’évolution de l’humanité et les futurs possibles. Il tisse un dialogue entre passe et avenir, chaos et harmonie, humain et machine.

La danse devient un langage pour imaginer un futur plus lumineux. Un futur ou l’humanité apprend de ses erreurs pour se réinventer.

Au cœur de la création : l’accueil des différences et le vivre-ensemble. Un équilibre sensible entre l’individuel et le collectif s’y dessine. Millenium propose une expérience immersive, à la fois visuelle, sensorielle et profondément humaine.

Dans le cadre de la semaine Hip‑Hop, du 20 au 24 avril

En partenariat avec la mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre du Hip-Hop Tour

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4089 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

Une création chorégraphique qui explore le passage au troisième millénaire à travers le corps et le mouvement.

Crédit photo DR