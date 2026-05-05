Milo Batie Poésie Afrodélique. La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Milo Batie Poésie Afrodélique.

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Un spectacle pour les corps debout et les oreilles assises.

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La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

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English :

A show for standing bodies and sitting ears.

L’événement Milo Batie Poésie Afrodélique. Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme