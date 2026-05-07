Portes ouvertes Aviron Romanais Péageois Base Fenestrier Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Portes ouvertes Aviron Romanais Péageois

Base Fenestrier 11 rue Paul Joud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

L’Aviron Romanais Péageois ouvre ses portes à l’occasion de la Fête de la Nature. Les membres de l’association vous accueilleront pour vous faire découvrir la pratique de l’aviron sur l’Isère.

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Base Fenestrier 11 rue Paul Joud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 34 48 contact@avironrp.fr

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English :

Aviron Romanais Péageois opens its doors for the Fête de la Nature. Members of the association will be on hand to introduce you to rowing on the Isère.

L’événement Portes ouvertes Aviron Romanais Péageois Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme