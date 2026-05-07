Portes ouvertes Aviron Romanais Péageois Base Fenestrier Romans-sur-Isère
Portes ouvertes Aviron Romanais Péageois Base Fenestrier Romans-sur-Isère samedi 23 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Portes ouvertes Aviron Romanais Péageois
Base Fenestrier 11 rue Paul Joud Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23
L’Aviron Romanais Péageois ouvre ses portes à l’occasion de la Fête de la Nature. Les membres de l’association vous accueilleront pour vous faire découvrir la pratique de l’aviron sur l’Isère.
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Base Fenestrier 11 rue Paul Joud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 34 48 contact@avironrp.fr
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English :
Aviron Romanais Péageois opens its doors for the Fête de la Nature. Members of the association will be on hand to introduce you to rowing on the Isère.
L’événement Portes ouvertes Aviron Romanais Péageois Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme
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