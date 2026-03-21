Mine de fil en aiguille, projection et rencontre Médiathèque Marguerite Duras Paris

Projection suivie d’une rencontre avec Valérie Minetto et Mine Barral-Vergez

Depuis 40 ans, Mine Barral-Vergez

confectionne les costumes de scène du tout Paris.

Moulin-Rouge, Lido,

Comédie-française, Olympia, Mine a habillé les plus grands artistes de son

temps, à commencer par Barbara et Juliette Greco.

Mine est un personnage unique, un

sourire de soleil sous un regard de geai, une voix rocailleuse du sud et une

classe infinie. La star de l’ombre en quelque sorte. À ses côtés, il y a Bruno Fatalot,

costumier lui aussi, mais d’une autre génération. À 45 ans, il rachète la société de Mine et

fait le pari de maintenir à flot un des derniers ateliers de couture de Paris. Commencée

depuis quelques mois, la transition se fera lentement, car il doit

impérativement garder la clientèle que Mine a su fidéliser. Portrait croisé de

deux générations d’artistes-artisans. Récit d’une transmission à la fois économique,

technique et artistique. Mais aussi exploration d’un lieu et témoignage d’un

moment. Un moment important, à la fois joyeux et triste, comme peut l’être un beau

spectacle.

Réal. VALÉRIE MINETTO, 2009, 83 MIN. FRANCE

En partenariat avec l’association Périphérie.

Valérie Minetto, réalisatrice et plasticienne Après des études à l’école des Arts décoratifs de Nice et à la Femis,

Valérie Minetto réalise un court métrage, Tête d’ange, puis un moyen métrage

très remarqué, Adolescents (1999). Elle poursuit avec plusieurs films de danse contemporaine

: Beau geste à Moscou, Moscou entre ciel et terre, Festival du réel 2003. Son

premier long métrage de fiction, Oublier Cheyenne, est sélectionné par l’ACID à

Cannes et sort en 2006. Elle revient ensuite au documentaire, avec Dans les jardins

de mon père, sur le poète Bernard Vargaftig et Mine, de fil en aiguille, sur la

costumière Mine Barral-Vergez. En 2009, elle réalise Pas de politique à table,

une fiction pour France 2 (sélection Fipa), puis s’engage dans la longue

aventure de L’Échappée, à la poursuite d’Annie Le Brun.

Mine Barral-Vergez Mine Barral-Vergez, véritable pilier de l’histoire de la couture scénique,

s’installe à Paris après avoir réalisé des costumes pour le Théâtre National de

Chaillot. En 1971, elle concrétise son amour pour l’art de la confection de

costumes en fondant son propre atelier, qui porte son nom, et ce jusqu’en 2007.

L’éclat de sa renommée réside dans sa capacité à transcender les différents

genres artistiques. Du music-hall à la haute couture, du théâtre à l’opéra, du

cirque au ballet, elle a habillé les plus grandes stars de son époque ! Le nom

de Mine Verges résonne à travers les lieux emblématiques du spectacle, des

Folies Bergères à l’Olympia, en passant par le Lido et le Paradis Latin. Parmi

les légendes qu’elle a habillées figurent Juliette Gréco, Barbara, Josephine

Baker, Nana Mouskouri, Dalida, Line Renaud ou encore Mylène Farmer. Au long

d’une carrière de plus de 60 ans, Mine a fait du musichall sa spécialité.

Venez découvrir et rencontrer Mine Barral-Vergez, costumière mythique du Moulin Rouge, mais aussi de Juliette Greco, Barbara et bien d’autres !

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T17:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr



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