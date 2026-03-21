Mine de fil en aiguille, projection et rencontre Médiathèque Marguerite Duras Paris
Mine de fil en aiguille, projection et rencontre Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 13 juin 2026.
Projection suivie d’une rencontre avec Valérie Minetto et Mine Barral-Vergez
Depuis 40 ans, Mine Barral-Vergez
confectionne les costumes de scène du tout Paris.
Moulin-Rouge, Lido,
Comédie-française, Olympia, Mine a habillé les plus grands artistes de son
temps, à commencer par Barbara et Juliette Greco.
Mine est un personnage unique, un
sourire de soleil sous un regard de geai, une voix rocailleuse du sud et une
classe infinie. La star de l’ombre en quelque sorte. À ses côtés, il y a Bruno Fatalot,
costumier lui aussi, mais d’une autre génération. À 45 ans, il rachète la société de Mine et
fait le pari de maintenir à flot un des derniers ateliers de couture de Paris. Commencée
depuis quelques mois, la transition se fera lentement, car il doit
impérativement garder la clientèle que Mine a su fidéliser. Portrait croisé de
deux générations d’artistes-artisans. Récit d’une transmission à la fois économique,
technique et artistique. Mais aussi exploration d’un lieu et témoignage d’un
moment. Un moment important, à la fois joyeux et triste, comme peut l’être un beau
spectacle.
Réal. VALÉRIE MINETTO, 2009, 83 MIN. FRANCE
En partenariat avec l’association Périphérie.
Valérie Minetto, réalisatrice et plasticienne
Après des études à l’école des Arts décoratifs de Nice et à la Femis,
Valérie Minetto réalise un court métrage, Tête d’ange, puis un moyen métrage
très remarqué, Adolescents (1999). Elle poursuit avec plusieurs films de danse contemporaine
: Beau geste à Moscou, Moscou entre ciel et terre, Festival du réel 2003. Son
premier long métrage de fiction, Oublier Cheyenne, est sélectionné par l’ACID à
Cannes et sort en 2006. Elle revient ensuite au documentaire, avec Dans les jardins
de mon père, sur le poète Bernard Vargaftig et Mine, de fil en aiguille, sur la
costumière Mine Barral-Vergez. En 2009, elle réalise Pas de politique à table,
une fiction pour France 2 (sélection Fipa), puis s’engage dans la longue
aventure de L’Échappée, à la poursuite d’Annie Le Brun.
Mine Barral-Vergez
Mine Barral-Vergez, véritable pilier de l’histoire de la couture scénique,
s’installe à Paris après avoir réalisé des costumes pour le Théâtre National de
Chaillot. En 1971, elle concrétise son amour pour l’art de la confection de
costumes en fondant son propre atelier, qui porte son nom, et ce jusqu’en 2007.
L’éclat de sa renommée réside dans sa capacité à transcender les différents
genres artistiques. Du music-hall à la haute couture, du théâtre à l’opéra, du
cirque au ballet, elle a habillé les plus grandes stars de son époque ! Le nom
de Mine Verges résonne à travers les lieux emblématiques du spectacle, des
Folies Bergères à l’Olympia, en passant par le Lido et le Paradis Latin. Parmi
les légendes qu’elle a habillées figurent Juliette Gréco, Barbara, Josephine
Baker, Nana Mouskouri, Dalida, Line Renaud ou encore Mylène Farmer. Au long
d’une carrière de plus de 60 ans, Mine a fait du musichall sa spécialité.
Venez découvrir et rencontrer Mine Barral-Vergez, costumière mythique du Moulin Rouge, mais aussi de Juliette Greco, Barbara et bien d’autres !
Le samedi 13 juin 2026
de 15h00 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T17:30:00+02:00
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr
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