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Mini-conférence « Patrimoine en péril », Microfolie de Colombes, Colombes

samedi 19 septembre 2026 · Microfolie de Colombes · Colombes

Mini-conférence « Patrimoine en péril », Microfolie de Colombes, Colombes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Microfolie de Colombes
Adresse
24 rue Jean-Jacques-Rousseau 92700 Colombes
Ville
92700 Colombes
Département
Hauts-de-Seine

Mini-conférence « Patrimoine en péril » Samedi 19 septembre, 15h00 Microfolie de Colombes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Ce format, qui mêle mini-conférence avec un aspect ludique et interactif, permet une plongée dans notre patrimoine commun – un patrimoine souvent en danger.

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Mini-conférence « Patrimoine en péril »

© RMN Grand-Palais

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