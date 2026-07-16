Mini-conférence « Patrimoine en péril », Microfolie de Colombes, Colombes
samedi 19 septembre 2026 · Microfolie de Colombes · Colombes
Informations pratiques
Mini-conférence « Patrimoine en péril » Samedi 19 septembre, 15h00 Microfolie de Colombes Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Ce format, qui mêle mini-conférence avec un aspect ludique et interactif, permet une plongée dans notre patrimoine commun – un patrimoine souvent en danger.
Microfolie de Colombes 24 rue Jean-Jacques-Rousseau 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France https://mediatheques.colombes.fr [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheques.colombes.fr »}]
Mini-conférence « Patrimoine en péril »
© RMN Grand-Palais
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