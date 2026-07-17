Mini-exposition: les supports de l’image, Archives d’Alsace, Strasbourg

Informations pratiques

Mini-exposition: les supports de l’image Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives d’Alsace Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En complément de la conférence consacrée à l’Atelier du portrait, les archivisites ont sélectionné quelques clichés qui reflètent l’évolution de la composition du portrait et celle des modes sociales au cours du XXe siècle. La mini-exposition présente également les mutations techniques de la photographie.

Archives d’Alsace 6 Rue Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf-Port du Rhin Bas-Rhin Grand Est +33369067306 http://archives.bas-rhin.fr Les Archives départementales sont un service du Département et, depuis 2021, de la Collectivité européenne d’Alsace. A Strasbourg, douze siècles de l’histoire quotidienne des Bas-Rhinois sont conservés au sein de 42 km linéaires de documents.

Aux Archives d’Alsace, plus de 50 agents œuvrent chaque jour au service du public, des administrations et du patrimoine. Leur travail couvre plus d’une quinzaine de missions, tout au long du cycle de vie des documents. En tram : Ligne de tram C, direction « Neuhof Rodolphe Reuss » jusqu’à l’arrêt « Winston Churchill », puis longer le quai des Alpes ou emprunter la rue de l’Elbe. (5mn à pied). Ligne de bus G, direction G Rotterdam, jusqu’à l’arrêt « Danube – Le Vaisseau ». En bus depuis la gare de Kehl : prendre le bus 21 direction « Wattwiller », changer à l’arrêt « Aristide Briand » pour prendre le bus 30 direction « Robertsau Sainte-Anne / Robertsau Chasseurs » jusqu’à l’arrêt « Danube ». Parking PMR.

En complément de la conférence consacrée à l’Atelier du portrait, les archivisites ont sélectionné quelques clichés qui reflètent l’évolution de la composition du portrait et celle modes sociales au…

© Hélène Both / CeA, 2020