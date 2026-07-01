Mini-Monsigny : histoire d’ombres pour les petits, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Mini-Monsigny : histoire d’ombres pour les petits Samedi 11 juillet, 10h00, 11h00, 14h30 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Gratuit sur réservation – séances de 10h et 11h : infos aux 03.91.90.45.43 / 06.09.21.27.76

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T10:20:00+02:00

Fin : 2026-07-11T14:30:00+02:00 – 2026-07-11T14:50:00+02:00

Histoires d’ombres, c’est un moment où enfants et parents découvrent la magie du théâtre d’ombres à travers des formes tamisées et des histoires contées. Un mini spectacle interprété par l’équipe du théâtre pour éveiller l’imaginaire des tout-petits.

20 minutes

A partir de 2 ans

– Dans le cadre du dispositif « Nos quartiers d’été » déployé par le DSU.

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

Théâtre d’ombres