Mini-Monsigny : histoire d’ombres pour les petits, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer
samedi 11 juillet 2026 · Théâtre Monsigny · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Mini-Monsigny : histoire d’ombres pour les petits Samedi 11 juillet, 10h00, 11h00, 14h30 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais
Gratuit sur réservation – séances de 10h et 11h : infos aux 03.91.90.45.43 / 06.09.21.27.76
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T10:20:00+02:00
Fin : 2026-07-11T14:30:00+02:00 – 2026-07-11T14:50:00+02:00
Histoires d’ombres, c’est un moment où enfants et parents découvrent la magie du théâtre d’ombres à travers des formes tamisées et des histoires contées. Un mini spectacle interprété par l’équipe du théâtre pour éveiller l’imaginaire des tout-petits.
20 minutes
A partir de 2 ans
– Dans le cadre du dispositif « Nos quartiers d’été » déployé par le DSU.
INFOS ET BILLETTERIE :
Billetterie en ligne
Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03.21.87.37.15
Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]
Théâtre d’ombres
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