Minimus, L’Estaminet – Café Culture, Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

Minimus 4 et 5 décembre L’Estaminet – Café Culture Yvelines

Très jeune public dès 6 mois, durée : 25 min /

Tarif C /

Ouverture de la billetterie en septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T09:30:00+01:00 – 2026-12-04T10:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T11:00:00+01:00

Avec Minimus, la compagnie Le Bruit des Ombres nous invite à changer d’échelle pour plonger dans le monde secret de la microfaune et des collemboles, ces acteurs invisibles qui font la fertilité de nos sols. Guidé par une marionnette et un musicien manipulateur, le public explore un paysage multiple d’émotions et de sensations. Entre projections lumineuses artisanales et environnement sonore immersif capturant les bruits cachés de la nature, ce spectacle visuel est une ode poétique à la biodiversité, rappelant avec tendresse qu’on a souvent besoin d’un plus petit que soi !

Conception, dramaturgie : Vladia Merlet et David Cabiac / Dramaturgie, dessins, accessoires, marionnette : Sacha Poliakova / Création sonore, interprétation : David Cabiac / Création lumière : Véronique Bridier / Costumes : Caroline Di Paolo / Crédit photo : Fabrice Lépissier.

L’Estaminet – Café Culture Avenue De Chevincourt 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/espace-culture

Bienvenue dans un cocon sonore et lumineux conçu sur mesure pour les très jeunes spectateurs, dès 6 mois.