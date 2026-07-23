Minos / Marthe SMAC Paloma Nîmes
vendredi 25 septembre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Minos / Marthe
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Marthe est une créature hybride à quatre têtes, en perpétuel mouvement. Née de l’union de quatre musiciens d’horizons différents…
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
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English :
Marthe is a four-headed hybrid creature, constantly on the move. Born from the union of four musicians from different backgrounds…
L’événement Minos / Marthe Nîmes a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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