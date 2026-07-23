Minos / Marthe SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Minos / Marthe

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Marthe est une créature hybride à quatre têtes, en perpétuel mouvement. Née de l’union de quatre musiciens d’horizons différents…

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

Marthe is a four-headed hybrid creature, constantly on the move. Born from the union of four musicians from different backgrounds…

L’événement Minos / Marthe Nîmes a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes