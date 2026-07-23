UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nîmes

Minos / Marthe SMAC Paloma Nîmes

vendredi 25 septembre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
SMAC Paloma
Adresse
250 chemin de l'Aérodrome
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
6 6 6

Nîmes

Minos / Marthe

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Marthe est une créature hybride à quatre têtes, en perpétuel mouvement. Née de l’union de quatre musiciens d’horizons différents…
  .

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marthe is a four-headed hybrid creature, constantly on the move. Born from the union of four musicians from different backgrounds…

L’événement Minos / Marthe Nîmes a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

À voir aussi à Nimes (Gard)