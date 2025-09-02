Minute papillon – Cie La Rustine Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer
Minute papillon – Cie La Rustine Samedi 23 mai 2026, 15h00 Théâtre Monsigny
Minute papillon – Cie La Rustine Samedi 23 mai 2026, 15h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais
Gratuit sur réservation directement à la billetterie du Théâtre Monsigny sur place ou par téléphone 03 21 87 37 15
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T15:00:00 – 2026-05-23T15:50:00
Dans un coin de forêt, l’automne se termine doucement et tous les animaux préparent l’hibernation. Tous ? Non ! Sylvestre, un jeune écureuil, est déjà prêt !
Trop impatient, il va précipiter l’arrivée de l’hiver et provoquer un tohu-bohu général dont tout le monde ne sortira pas indemne. Embarquez dans cette folle aventure musicale, faite de bric et de broc !
Lieu Grande salle du Théâtre Monsigny
Durée 50 mn
Spectacle pour les 6 ans et +
Gratuit sur réservation
et aussi …
Deux représentations ont lieu le vendredi 22 mai à 10h et 14h30 à destination des publics scolaires
Mentions de production
Une création collective de la Cie La Rustine Interprétation Arthur et Romain Smagghe Mise en scène Stéphanie Vertray
Création lumière Nicolas James
Création sonore Fred Flamme
Scénographie Chloë Smagghe
Construction décor Nicolas James, Romain Smagghe
Composition musicale Arthur et Romain Smagghe avec l’oreille attentive de Fred Flamme Production et diffusion Manon Marlats et Zoé Berthe
Illustration Clouk
La Compagnie La Rustine
Coproduction La Gare (Méricourt), Le Centre Culturel Georges Brassens (St-Martin-Boulogne), Le Grand Bleu (Lille) , Les Arcades (Fâches Thumesnil), L’Escapade (Hénin-Beaumont) , La Maison des Arts et de la Communication (Sallaumines), Maisons Folies Moulins / Wazemmes (Lille) , Droit de Cité
Partenaires Théâtre Massenet (Lille), Centre Culturel d’Haubourdin, La Manivelle théâtre (Wasquehal), Espace Casadesus de Louvroil, l’Oiseau Mouche (Roubaix), le Nautilys (Comines)
INFOS ET BILLETTERIE :
Billetterie en ligne
Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03.21.87.37.15
Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
THEÂTRE // MUSIQUE // JEUNE PUBLIC // festival Quand je serai petit.e #4 Rencontres à hauteur d’enfants 4ème édition