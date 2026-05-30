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Mises en voix par la jeunesse Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Mises en voix par la jeunesse Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Mises en voix par la jeunesse Bibliothèque Oscar Wilde Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Oscar Wilde

Adresse : 12 rue du Télégraphe

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre sur réservation auprès de la bibliothèque</p>

La Jeune troupe réunit 6
comédiens et comédiennes de moins de 30 ans, en immersion au cœur du Théâtre de
La Colline de novembre à juin, pour partager les projets de création et
rencontres avec les publics partenaires.

Envisagé comme un laboratoire de
création, le Master de création littéraire de Paris 8 accompagne pendant deux
ans des jeunes autrices et auteurs sur un projet d’écriture individuel.

Souhaitant explorer le travail
collectif autour du thème « Écrire pour », les étudiants ont échangé avec les 6
membres de la Jeune troupe de La Colline.

De cette rencontre sont nés cinq
textes, qui seront interprétés par la Jeune troupe à la Bibliothèque Oscar Wilde,
partenaire de La Colline pour la promotion des nouvelles voix du théâtre.

La Jeune Troupe du Théâtre de La Colline interprète cinq textes nés d’une collaboration avec les étudiants du Master de création littéraire de Paris 8
Le samedi 13 juin 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit

Entrée libre sur réservation auprès de la bibliothèque

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T15:30:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe  75020 Paris
+33143668429


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