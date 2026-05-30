Mises en voix par la jeunesse Bibliothèque Oscar Wilde Paris

La Jeune troupe réunit 6

comédiens et comédiennes de moins de 30 ans, en immersion au cœur du Théâtre de

La Colline de novembre à juin, pour partager les projets de création et

rencontres avec les publics partenaires.

Envisagé comme un laboratoire de

création, le Master de création littéraire de Paris 8 accompagne pendant deux

ans des jeunes autrices et auteurs sur un projet d’écriture individuel.

Souhaitant explorer le travail

collectif autour du thème « Écrire pour », les étudiants ont échangé avec les 6

membres de la Jeune troupe de La Colline.

De cette rencontre sont nés cinq

textes, qui seront interprétés par la Jeune troupe à la Bibliothèque Oscar Wilde,

partenaire de La Colline pour la promotion des nouvelles voix du théâtre.

La Jeune Troupe du Théâtre de La Colline interprète cinq textes nés d’une collaboration avec les étudiants du Master de création littéraire de Paris 8

Le samedi 13 juin 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit

Entrée libre sur réservation auprès de la bibliothèque

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T15:30:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

+33143668429



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