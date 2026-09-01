Miss Petite Universe Bourgogne Auxerrexpo Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Miss Petite Universe Bourgogne

Auxerrexpo 1 RUE DES PLAINES DE L’YONNE Auxerre Yonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 23:59:00

Date(s) :

2026-09-19

Le 19 septembre, l’édition Miss Petite Universe Bourgogne 2026 se déroulera à Auxerrexpo. Une soirée unique durant laquelle nous découvrirons les deux nouvelles représentantes de notre région, qui succéderont à Esther et Kimmy.

Cette année, le thème vous transportera au cœur du Jardin des Mille Royaumes un univers féerique mêlant élégance, fleurs, lumière et magie, pour un show placé sous le signe du rêve et du raffinement.

Un spectacle exceptionnel vous attend, avec de belles surprises tout au long de la soirée.

On vous attend nombreux pour soutenir nos candidates et vivre ensemble cette grande soirée bourguignonne. .

Auxerrexpo 1 RUE DES PLAINES DE L’YONNE Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Miss Petite Universe Bourgogne

L’événement Miss Petite Universe Bourgogne Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)