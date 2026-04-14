Mission hérisson : à la découverte d’un drôle de petite piquant, Jardin des retrouvailles, Lille
Mission hérisson : à la découverte d’un drôle de petite piquant, Jardin des retrouvailles, Lille samedi 25 avril 2026.
Mission hérisson : à la découverte d’un drôle de petite piquant Samedi 25 avril, 10h00 Jardin des retrouvailles Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Le hérisson promène ses secrets à la tombée de la nuit. Mais qui est-il vraiment ? Que cache-t-il sous ses piquants ? Venez les découvrir lors d’une animation ludique, et participez à la « Mission Hérisson ». Un projet de Sciences Participatives qui aide les chercheurs à suivre son évolution.
Inscriptions : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3791
Jardin des retrouvailles rue Montesquieu lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3791 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3791 »}]
On le devine dans l’ombre, tout rond, tout piquant…
À voir aussi à Lille (Nord)
- Pulse !, Opéra, Lille 14 avril 2026
- Ye Vagabonds et Sorcha Richardson en concert, L’Aéronef, Lille 14 avril 2026
- Ciné-concert surprise avec Samvel Piano – Ciné Lille-Sud, Le Grand Sud, Lille 15 avril 2026
- Du théâtre à Chèvreville, Théâtre Le Petit Jacques, Lille 15 avril 2026
- Atelier en continu « Le vivant à la loupe » / à la Pouponnière, La Pouponnière de Wazemmes, Lille 15 avril 2026