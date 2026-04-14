Mission hérisson : à la découverte d’un drôle de petite piquant, Jardin des retrouvailles, Lille

Mission hérisson : à la découverte d’un drôle de petite piquant Samedi 25 avril, 10h00 Jardin des retrouvailles Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Le hérisson promène ses secrets à la tombée de la nuit. Mais qui est-il vraiment ? Que cache-t-il sous ses piquants ? Venez les découvrir lors d’une animation ludique, et participez à la « Mission Hérisson ». Un projet de Sciences Participatives qui aide les chercheurs à suivre son évolution.

Inscriptions : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3791

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On le devine dans l’ombre, tout rond, tout piquant…