Mission Japon – Visite-atelier-goûter gratuit pour les familles Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini Paris
Mission Japon – Visite-atelier-goûter gratuit pour les familles Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini Paris mercredi 17 juin 2026.
Boisgirard-Antonini vous propose de découvrir les œuvres de sa prochaine vente autour des arts du Japon en famille !
Au programme, une visite adaptée au jeune public suivie d’un atelier créatif puis d’un goûter.
Mercredi 17 juin
à 15h
au 4, rue Raynouard – 75016 Paris
Durée : environ 1h
Pour les adultes et les enfants (3-10 ans)
Gratuit – Uniquement sur inscription :
accueil@ba-paris.com ou au 01.47.70.81.36
Plongez en famille dans l’univers de notre prochaine vente autour des arts du Japon !
Le mercredi 17 juin 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Inscription à :
accueil@ba-paris.com ou au 01.47.70.81.36
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T15:00:00+02:00_2026-06-17T16:00:00+02:00
Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini 4, rue Raynouard 75016 Paris
+33147708136 accueil@ba-paris.com
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