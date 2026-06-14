Mission Japon – Visite-atelier-goûter gratuit pour les familles Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini Paris mercredi 17 juin 2026.

Boisgirard-Antonini vous propose de découvrir les œuvres de sa prochaine vente autour des arts du Japon en famille !

Au programme, une visite adaptée au jeune public suivie d’un atelier créatif puis d’un goûter.

Mercredi 17 juin

à 15h

au 4, rue Raynouard – 75016 Paris

Durée : environ 1h

Pour les adultes et les enfants (3-10 ans)

Gratuit – Uniquement sur inscription :

accueil@ba-paris.com ou au 01.47.70.81.36

Plongez en famille dans l’univers de notre prochaine vente autour des arts du Japon !

Le mercredi 17 juin 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Inscription à :

accueil@ba-paris.com ou au 01.47.70.81.36

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T15:00:00+02:00_2026-06-17T16:00:00+02:00

Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini 4, rue Raynouard 75016 Paris

+33147708136 accueil@ba-paris.com



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