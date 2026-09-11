Mission Métallos : jeu de piste à réaliser en famille, Maison des Métallos, Paris

Informations pratiques

Mission Métallos : jeu de piste à réaliser en famille 19 et 20 septembre Maison des Métallos Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison des Métallos propose un jeu de piste spécialement conçu pour le jeune public afin de découvrir un fleuron du patrimoine industriel parisien.

L’oreille affutée et le regard curieux, nos enquêteur·rices en herbe partent à la recherche de la trompette disparue de Marcus. Le musicien doit jouer le soir même sur scène : sans son instrument, il menace d’annuler le spectacle !

Avec vos enfants, résolvez ce mystère en remontant le temps. Entre codes, énigmes et histoires du lieu, c’est une occasion ludique d’en apprendre davantage sur la Maison et ses multiples vies depuis sa construction en 1881.

Maison des Métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris, France Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France +33147002520 https://www.maisondesmetallos.paris https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondesmetallos.paris/mission-metallos-jeu-de-piste-journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 47 00 25 20 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@maisondesmetallos.paris »}] D’abord fabrique d’instruments mondialement réputée, puis haut lieu du syndicalisme, la Maison des métallos est aujourd’hui un établissement culturel de la Ville de Paris.

Dirigée par Alice Vivier, la Maison des Métallos se réinvente comme un lieu de vie culturel et artistique ouvert à toutes et tous, un espace de création, de partage et d’engagement.

Établissement culturel fédérateur du Bas Belleville, la Maison des Métallos se veut une maison de proximité, accueillante et conviviale, où chacun·e peut se sentir en confiance. Ancrée dans son territoire, elle maintient des liens étroits avec les partenaires locaux.

En tant que lieu de création et de diffusion, la Maison des Métallos propose une programmation artistique à la fois exigeante, populaire et pluridisciplinaire, reflétant ainsi son engagement envers la culture et la communauté. Métro ligne 2 arrêt Couronnes / Métro ligne 3 arrêt Parmentier. Bus ligne 96 arrêt Maison des métallos. Station Vélib nº 11032.

Jeu de piste familial

©Raphaël Fourgeaud